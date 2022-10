Mondiali Pallavolo Femminile: il Brasile surclassa l’Italia 3-1 e va in finale con la Serbia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Brasile della pallavoli femminile batte l'Italia e va in finale contro la Serbia che ieri aveva battuto gli USA per 3-1. Le ragazze guidate da coach Mazzanti hanno incontrato un Brasile con superlativo e per le italiane non ci sono state molte chance contro un 3-1 che fotografa una partita dove si è vista una differenza profonda nonostante spunti notevoli delle azzurre. Ora si punta a salire sul podio battendo gli USA. - (PRIMAPRESS)