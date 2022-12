Mondiali nuoto: le due medaglie di Gregorio Paltrinieri a Melbourne in vasca corta

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - L'Italia nella prima giornata di gare di nuoto a Melbourne incassa due medaglie d'oro grazie a Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile e la 4x100 stile maschile con Miressi, Conte Bonin, Deplano e Ceccon. Mora in finale nei 100 dorso con il suo secondo miglior crono di sempre in vasca corta. Di Pietro e Rivolta fuori dalle finali dei 50 farfalla così come Scalia nei 100 dorso. Alberto Razzetti 6° nei 200 misti, ottava Sara Franceschi. - (PRIMAPRESS)