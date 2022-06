Mondiali nuoto: a Budapest la tarantina Benedetta Pilato conquista l’oro nei 100 rana

(PRIMAPRESS) - BUDAPEST - Ai Mondiali di nuoto di Budapest arriva la seconda, strepitosa medaglia d'oro di giornata per l'Italia. Benedetta Pilato trionfa nei 100 rana col tempo di 1'05"93. Con un finale irresistibile, la 17enne tarantina è riuscita a sopravanzare la tedesca Elendt (1'05"98) e la lituana Meilutyte (1'06"02). Per l'Italia è il terzo oro di questa finora straordinaria rassegna iridato, assieme a quelli di Ceccon nei 100 dor- so (col record mondiale) e domenica di Martinenghi nei 100 rana. - (PRIMAPRESS)