Mondiali di Sci: ecco il programma delle gare di Cortina con le protagoniste Brignone e Bassino

(PRIMAPRESS) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Domenica 7 febbraio prenderà il via il primo grande evento sportivo internazionale nell'era Covid, sorta di prova generale in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026. La Regina della Dolomiti è pronta, anche se il Mondiale si disputerà a “porte chiuse”. La località montana delle Dolomiti ospitò già nel 1932 la seconda edizione della storia. Lunedì 8 febbraio, si parte con la Combinata femminile del Supergigante (ore 11) e alle 14,30 parte la Combinata femminile slalom. Martedì è la volta del Supergigante femminile con partenza alle 10,30 ed il maschile per la stessa specialità alle 13. Mercoledì 10 febbraio, è il turno della Combinata maschile supergigante (ore 10) e lo slalom alle 13,30. - (PRIMAPRESS)