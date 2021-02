Mondiali di Cortina 2021: Marta Bassino conquista l'oro nel Gigante parallelo

(PRIMAPRESS) - CORTINA - Marta Bassino vince l'oro nel Slalom Gigante parallelo ai Mondiali di Cortina. Incredibile impresa dell'azzurra che grazie ad una doppia rimonta in finale e semifinale è riuscita a conquistare la medaglia più preziosa. E ora punta al bis in gigante La cuneese,dopo aver superato ai quarti la Brignone nel derby, in semifinale è riuscita a battere la francese Worley e in finale l'austriaca Liensberger, entrambe nella stessa maniera: in rimonta grazie alla seconda manche, chiudendo la prova con lo stesso tempo dell'avversaria. - (PRIMAPRESS)