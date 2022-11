Mondiali calcio: il 20 novembre apertura con Qatar-Equador. Le improvvide dichiarazioni di Infantino

(PRIMAPRESS) - QATAR - Mentre il mondiale di calcio in Qatar, si prepara al primo match di apertura tra i padroni di casa del Qatar con l'Ecuador, anticipata al 20 novembre, alle ore 19:00, al fine di poter permettere ai qatarini di inaugurare la competizione si infervora la polemiche per le parole del presidente della Fifa Gianni Infantino in risposta a chi sollevava l'inprovvida scelta della sede dei mondiali in Qatar sia per il meteo rigido in questo periodo ma anche per la carenza di diritti civili nel paese. Infantino, italiano ma si adozione Svizzera, in conferenza ha preso le difese del paese arabo attaccando invece l'Europa che a suo dire avrebbe dovuto chiedere scusa per il suo atteggiamento di chiusura. Una presa di posizione che ha scatenato le reazioni anche di giornalisti e che lasciano presagire che la questione avrà dure ripercussioni.

