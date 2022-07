Mondiali atletica: in Oregon podio tutto americano (100 m). La delusione di Jacobs e Sabbatini (1500 f)

(PRIMAPRESS) - OREGON (USA) - Con il tempi di 9"86 lo statunitense Fred Kerley vince l'oro nei 100 metri ai Mondiali di Atletica in corso a Eugene, in Oregon. Tutto americano il podio: argento a Marvin Bracy (9"88), bronzo a Trayvon Bromell (9"88). Quarto il giamaicano Oblique Seville (9"97) accreditato alla vigilia come uno degli atleti da podio. Nelle semifinali dei 100 metri l'atleta tricolore Jacobs aveva dovuto ritirarsi per problemi fisici. Stessa delusione nei 1.500 m femminili con Gaia Sabbatini iUna squalificata per un possibile contatto con l'ugandese Nanyondo sul rettilineo finale,con l'africana finita al tappeto. - (PRIMAPRESS)