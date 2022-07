Mondiali atletica: Gimbo Tamberi sfiora il podio e chiude al 4º posto con un salto da 2.33

(PRIMAPRESS) - OREGON (USA) - Ai mondiali di atletica di Eugene in Oregon, Gimbo Tamberi chiude al quarto posto con un salto di 2.33 nonostante le non eccellenti condizioni fisiche. Al primo posto il quatarino Mutaz Barshim con cui aveva condiviso l'oro di Tokio. "L'oro mondiale? Arriverà. -ha detto il campione olimpico - Se arrivo quarto in queste condizioni, ho tutte le carte in regola". - (PRIMAPRESS)