Mondiali 2022: Marocco e Portogallo sono ai quarti che si giocheranno il 9 e 10 dicembre

(PRIMAPRESS) - QATAR - Gli ottavi, prima fase a eliminazione diretta, sono terminate con due partite: il Marocco che ha battuto sui rigori la Spagna e il Portogallo che surclassato la Svizzera Gli iberici dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e dei supplementari, sbagliano 3 rigori e il Marocco vince conquistando una storica qualificazione ai quarti. Il Portogallo è andato in campo senza Cristiano Ronaldo che entrato solo al 73’ e con ì rosso-verdi già in vantaggio per 5 a 1. All’83’ Ronaldo segna ma il segnalinee indica l’evidente fuorigioco. Al 90’ arriva il sesto gol con una rete spettacolare gol di Leao. E la partita si chiude su questo risultato. Con questa vittoria anche i portoghesi si qualificano per i quarti che si giocheranno il 9 e il 10 dicembre, poi le semifinali il 13 e il 14 e la finalissima domenica 18 dicembre. - (PRIMAPRESS)