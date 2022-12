Mondiali 2022: la Croazia è terza. Battuto il Marocco 2-1 nella ‘finalina’ qatarina

(PRIMAPRESS) - QATAR - I mondiali del Qatar assegnano alla Croazia il palmares della 'finalità' che precede il grande match tra Francia ed Argentina. La Croazia è terza con la vittoria sul Marocco (2-1). Due pericolosi colpi di testa accendono l'avvio di partita. Al 7' torre di Perisic per la zuccata in tuffo di Gvardiol. Il vantaggio croato dura 2' perché Dari incorna l'1-1 complice l'incertezza in uscita di Livakovic. Gara a viso aperto, senza tattici- smi.Prima dell'intervallo (42') prodezza balistica di Orsic a riportare avanti la Croazia. Orsic sfiora il bis a inizio ripresa.Livakovic salva il risultato su En Nesyri, liberato davanti al portiere da un buco difensivo. - (PRIMAPRESS)