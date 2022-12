Mondiali 2022: è la Francia ad eliminare l’Inghilterra (2-1) ed ora è match con il Marocco

(PRIMAPRESS) - QATAR - La Francia elimina l'Inghilterra (2-1) dalla corsa verso la finale dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. I Blue hanno segnato al 17' con un gol di Tchouameni è un primo tempo strepitoso in cui hanno dominato la partita ma il secondo tempo la reazione dell'Inghilterra ha messo in difficoltà i francesi. Al 54' è un rigore assegnato con il Var a pareggiare il match con un tiro piazzato di Kane nell'angolo destro della porta dei 'Galli'. Mal 78' Giroud raccoglie un cross e insacca di testa. Poi un nuovo episodio di rigore a favori degli inglesi e nuova richiesta del Var. Ma è lo stesso Kane che manda alto sulla porta francese. 8 minuti di recupero non bastano a cambiare le sorti degli inglesi che sono fuori. Ora la Francia dovrà vedersela con il Marocco e sarà veramente interessante. - (PRIMAPRESS)