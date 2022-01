Mondiale Formula E: la nuova monoposto Mahindra di Rowland strappa un 8º posto in Arabia Saudita

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mahindra ha colto i primi punti stagionali in occasione delle prime due gare del Campionato Mondiale di Formula E, disputatesi a Diriyah, in Arabia Saudita, questo fine settimana. Oliver Rowland ha conquistato l’8° posto nella competizione svoltasi sabato sera, dopo aver dimostrato di essere molto veloce nelle prove libere di entrambe le corse, tanto da risultare al primo posto nelle due sessioni di gara 1 e terzo in quella di gara 2. Purtroppo nella gara di venerdì sera, mentre era in zona punti, un contatto con un rivale lo ha mandato in testacoda costringendolo al ritiro. Il suo compagno Alexander Sims ha avuto un week-end più difficile. In gara 1 non è riuscito a qualificarsi nelle prime file e alla fine si è classificato 14°. Nella seconda, è riuscito è riuscito ad ottenere una posizione migliore sulla griglia di partenza, ma si è dovuto ritirare quando era 11° a causa di un suo errore di guida, che lo portato a urtare il muretto che delimita la pista.

Protagonista in pista la rinnovata monoposto del marchio indiano produttore di automobili SUV che punta a ora a migliorare la performance anche nel prossimo E-Prix del Messico.



