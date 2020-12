Mick Schumacher vince il campionato di F2 2020 strappato a Calum Ilott

(PRIMAPRESS) - BAHRAIN - Buon sangue non mente e Mick Schumacher conquista il campionato 2020 della F2. Il verdetto è arrivato nell'ultima gara della stagione, una Sprint Race al Sakhir, che ha emozionato dal primo all'ultimo giro. Battaglia serrata fra Ilott e Schumacher separati prima del via da 14 punti, con il tedesco che - grazie a una gara accorta e di gran cuore - ha annullato in Feature Race la possibilità di aggancio da parte del pilota britannico. A Mick Schumacher basta non commettere errori e conservare il vantaggio acquisito, nel corso di una gara sprint che potenzialmente vale 17 punti per un vincitore in grado di conquistare anche il giro veloce (nella speranza da parte di Ilott che Mick non conquisti più di tre punti. A parità di punti vincerebbe infatti Ilott). Insomma, Schumacher deve guadagnare altri 4 punti sull'avversario per approdare in F1, in Haas, da campione. Al via parte velocissimo Schumacher, che dopo poche curve rischia grosso con una staccata a ruote bloccate, poi sbaglia anche Ilott. Al primo giro Schumino è terzo, Ilott quarto. - (PRIMAPRESS)