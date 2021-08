Messi al Psg, oggi la presentazione al Parc des Princes. Indosserà la maglia numero 30

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Lionel Messi è ufficialmente un giocatore del Paris Saint-Germain. Le prime foto lo ritraggono mentre esibisce la maglia del team francese. Un pò di visibile commozione dopo 21 anni al Barça ma ora volta pagina.

Il fuoriclasse argentino è atterrato a Parigi nel primo pomeriggio, atteso in aeroporto da una folla di tifosi in delirio(poi spostatisi davanti al suo hotel).Ha subito effettuato le visite mediche e firmato in serata il nuovo contratto, un biennale da 35mln netti con opzione per la 3a stagione. Il 6 volte Pallone d'Oro verrà presentato oggi al Parco dei Principi. I dosserà la maglia n.30. - (PRIMAPRESS)