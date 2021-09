Medagliere scintillante ai Giochi Paralimpici con 54 metalli conquistati nell'handbike e nuoto

(PRIMAPRESS) - TOKYO - La nona giornata dei Giochi Paralimpici in Giappone ha riservato ancora altre soddisfazioni all'Italia. Gli azzurri conquistano la 50esima medaglia della spedizione italiana con l'irresistibile team di handbike. Ma è bastato poco perchè altri quattro argenti nel nuoto portassero a 54 il medaliere tricolore: Barlaam nei 100 farfalla, Fantin nei 400 stile libero, Raimondi nei 100 dorso e Trimi (con record del mondo) nei 50 stile a cui si aggiunge il secondo posto di Martina Caironi nel salto in lungo. Bronzo nel lancio del disco con Oney Tapia, per Francesco Bettella nei 50 dorso S1 e per Beggiato nei 50 stile S4.. - (PRIMAPRESS)