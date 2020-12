Lo Sport al tempo del Covid e il ruolo delle città nel meeting internazionale in Messico

(PRIMAPRESS) - CITTA’ DEL MESSICO - Si terrà oggi 1 dicembre, nella capitale messicana, il II° Meeting Internazionale dello Sport al tempo del Covid-19, nell’ambito del programma per il riconoscimento di Guadalajara Capital Mundial del Deporte 2020/21. Il dibattito, che potrà essere seguito sulla piattaforma Zoom alle ore 15 in Italia, affronterà le questioni che hanno determinato la profonda crisi del settore sportivo ma anche le eventuali opportunità che possono essere colte in questo inaspettato scenario causato dalla pandemia. Il meeting affronterà anche il ruolo che le città e le comunità dello sport potranno svolgere in questo contesto e le loro politiche per disegnare una exit-strategy di medio e lungo termine.Al dibattito moderato dal Segretario Generale di ACES Europe, Hugo Alonso, parteciperanno Tomás Antonio Gallo Padilla, Russ Bookbinder, Mao Wei, Nouf Abdulreda, Mohamed Suhail, Pierre Rabadan, Santiago D.Del Pino Muriel. Per accedere all’incontro: www.wsmaces.com o su Zoom: https://zoom.us/webinar/register/WN_gzKKrbyDTTeGWDO-u4QtWQ - (PRIMAPRESS)