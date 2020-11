Lewis Hamilton conquista il 7° titolo mondiale in Turchia con la Merceds. Il suo impegno per i bambini ed il sociale

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio in Turchia e conquistato il 7° titolo Mondiale della sua carriera. "Mi mancano le parole. Devo partire dicendo un enorme grazie alle persone che sono qui, che sono nelle nostre fabbriche e che mi hanno concesso questa opportunità, non avrei ottenuto tutti questi successi senza questo team. La nostra avventura è stata monumentale, sono fiero di farne parte, posso solo ringraziare la mia squadra e la mia famiglia. Sette Mondiali non li sognavo nemmeno ma non si lascia andare a grandi trionfi, perché, come ormai ci ha abituato da tempo, ogni vittoria ha in serbo una frase dedicata all’impegno sociale del campione inglese. Sa di essere un riferimento, una figura a cui guardano i giovani e sa anche che questo traguardo raggiunto deve motivare anche le loro piccole sfide. - (PRIMAPRESS)