Lever Cup: sconfitta nell’ultimo match di carriera per Federer in coppia con Nadal ma per il campione tanto affetto in campo

Il suo pubblico e lui stesso probabilmente avrebbe preferito disputare l'ultimo match della sua vita agonistica con una vittoria ma per Federer non è stato così. E' finita con una sconfitta la carriera di Roger Federer,battuto con Rafa Nadal nel doppio a Londra per la Lever Cup dalla coppia statunitense composta da Jack Sock e Frances Tiafoe. Vincitori al primo set, gli europei sono stati sopraffatti dagli americani, imposti al terzo set 11-9 al Super tie- break. Subito dopo per il campione uscente un lungo saluto al centro del campo dove, in lacrime, ha ricevuto l'abbraccio di tutti i compagni, rivali e del pubblico. Malgrado il risultato, l'uscita di scena del campione m mostrato quanto fosse amato.