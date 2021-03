League: debacle delle italiane in Europa si salva solo la Roma che accede ai quarti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella debacle generale delle squadre italiane impegnate nelle gare extra-campionato, la Roma è l'unica che è riuscita a portare a casa un risultato significativo entrando nei quarti di finale. Ieri la squadra capitolina è riuscita a superare a Kiev, gli ucraini dello Shakhtar Donetsk (1-2). I giallorossi lo avevano già fatto nella partita di andata all'Olimpico vincendo 3-0. Il primo tempo della gara di ieri non è stato particolarmente entusiasmante ma la Roma ha sempre controllato la partita .Chance per Mayoral al 6' ma tira alto; Patrick murato in buona posizione al 13'; Moraes alto di poco al 34'. In apertura di ripresa (48') il gol giallorosso con Mayoral su cross, deviato, di Karsdorp. Reazione ucraina con il pari di Moraes (59'). Mayoral trova il bis (72'). - (PRIMAPRESS)