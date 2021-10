La Roma ferma il Napoli all'Olimpico 0-0, partenopei in testa alla serie A con il Milan

foto Primapress Il match di oggi all'Olimpico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Napoli domina gran parte del match con la Roma all'Olimpico ma non riesce ad andare in vantaggio nonostante diverse occasioni importanti soprattutto nella prima parte del secondo tempo. E il 62% di possesso palla contro il 38% della Roma la dice tutta su chi ha fatto oggi la partita. Sicuramente mediocre l'arbitraggio dell'arbitro Davide Massa, il peggiore del match che inspiegabilmente ha prima espulso Morinho nel corso della partita ed ancora più clamorosamente dopo il match, giusto per pareggiare i conti con gli allenatori, ha espulso anche Luciano Spalletti, reo di essersi complimentato con il giudice di gara dicendogli "bravo" ed applaudendolo, ma paleseente senza alcun intento ironico. Massa che probabilmente aveva la coda lunga visto il suo arbitraggio non all'altezza del match ha estratto il cartellino rosso. Ma torniamo alla partita. Primo tempo abbastanza bloccato, Cristante lancia perfettamente Abraham che si divora una grance occasione. Nel secondo temp il Napoli sembra più convinto e determinato: cross basso di Politano, Osimehn e Ibanez rimpallano, palla sul palo (60'). Osimehn di testa scheggia la traversa. Karsdorp imbuca per Pellegrini, tiro in acrobazia fuori bersaglio. Mancini di testa, a lato di pochissimo. Secondo giallo a Mourinho (81') per proteste plateali. L'allenatore portoghese praticamente è come se non uscisse dalla panchina perchè l'Olimpico, anche uscendo dal rettangolo di gioco, permette di poter stare a 20 centimetri a ridosso della panchina. Ma il quarto uomo e neanche Massa si avvedono di nulla. Con lo 0-0 il Napoli riprende la testa della classifica per la migliore differenza reti insieme al Milan. - (PRIMAPRESS)