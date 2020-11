La rivoluzione gender del calcio europeo con la designazione di Stephanie Frappart per Juventus-Dinamo Kiev

(PRIMAPRESS) - ROMA - La rivoluzione contro il gender device prende piede anche nel calcio. Una designazione per l'arbitraggio di una partita di Champions League è destinata ad entrare nella storia del calcio europeo. Per la prima volta una partita della massima competizione europea per club sarà arbitrata da una donna. Per la sfida Juventus-Dinamo Kiev di mercoledì 2 dicembre, l'Uefa ha designato Stephanie Frappart. Francese, 37 anni, ha già diretto la finale di Supercoppa europea nel 2019. - (PRIMAPRESS)