La nazionale azzurra va in Final Four della Nations League. Battuta l’Ungheria 2-0 con i gol di Raspadori e Dimarco

(PRIMAPRESS) - UNGHERIA - L'Italia è nella final four della Nations League che si disputerà in giugno. È vittoria degli azzurri per 2-0 contro i padroni di casa dell'Ungheria nella sfida

al vertice del girone: l'Italia di Mancini vincendo va alla Final Four di Nations League grazie ai gol di Giacomo Raspadori e Dimarco. - (PRIMAPRESS)