La Lazio batte il Crotone 0-2 con i gol di Immobile (21') e Correa (58')

(PRIMAPRESS) - CROTONE - In una giornata con allerta meteo sulla città, la Lazio passa 2-0 a Crotone e si porta a 14 punti in classifica. Lazio subito propositiva,al 13' però Simy rischia di beffare Reina e lambisce il palo.Al 21' Immobile segna di testa servito da Parolo.Al 37' Cordaz salva su Parolo e si ripete al 43' su Fares.A inizio ripresa i padroni di casa tentano di alzare il baricentro ma al 58' gran gol di Correa e raddoppio. All'87' bella rovesciata di Dragus e palla di poco al lato, ma la Lazio controlla in tranquillità fino al termine - (PRIMAPRESS)