La Juventus passa di rigore a Genova (1-3) e si tiene a tre punti dal Milan. Due penalty di Ronaldo

GENOVA - Dalla vittoria al Camp a quella di Marassi sul Genoa (1-3). I bianconeri, a -3 dal Milan, cominciano alitare sul collo. Pirlo schiera Ronaldo-Dybala davanti, con Chiesa sulla fascia sinistra. Da subito bianconeri stabilmente nella metà campo rossoblù,ma pochi pericoli per Perin (al 18' Bentancur non inquadra la porta da buona posizione). Nella ripresa la gara si sblocca: 57', assist di testa di McKennie per Dybala che controlla e segna di sinistro. Poco dopo (61'),pari dell'ex Sturaro. Decide Ronaldo con due penalty (78' e 89').