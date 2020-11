La Coppa dei Club Tap Air Portugal di Msp Italia torna in campo nel weekend all'Arena Green House di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Coppa dei Club Tap Air Portugal di padel torna in campo domani 10 e domenica 11 novembre per l’assegnazione del titolo nazionale del campionato amatoriale a squadre organizzato dall’ente di promozione sportiva Msp Italia sul campo di Santa Maria delle Mole a Roma. “Rigidi protocolli di sicurezza nel rispetto delle misure anti-Covid ed igienizzazione dei campi sono il leit motiv di questo campionato”, dichiara il responsabile del settore Padel di Msp Italia, Claudio Briganti. A calcare l’Arena Green House saranno il Pink Padel, forte del suo titolo conquistato lo scorso anno, i Colli Portuensi Bianca e TC Break Poin Nettuno per i team laziali mentre dalle altre regioni arrivano: il Padel Villanova (Toscana), Martin Padel (Abruzzo), Reggio Beach Games e Pro Padel Parma Academy (Emilia Romagna), TG Chiugiana (Umbria)e Sicilia Padel Tour. Oltre a Vueling i partner del torneo sono Cisalfa-Wilson, Cottorella e British School. - (PRIMAPRESS)