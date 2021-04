L’Udinese batte in trasferta il Benevento (2-4) e per i sanniti è zona pericolo in classifica

(PRIMAPRESS) - BENEVENTO - Colpaccio Udinese a Benevento (2-4) che inguaia pesantemente i sanniti ancora a digiuno di successi casalinghi nel 2021 (non vince dal 20 dicembre col Genoa). Friulani vicini al traguardo salvezza. Prima azione e subito va in gol Molina (4').Pronta reazione dei sanniti: Musso salva su Glik.Ma al 32'raddoppia Arslan Due minuti dopo Musso in uscita falcia Lapadula:rigore,che Viola trasforma. Ad inizio ripresa tris di Stryger-Larsen (49'). Pereyra sfiora il poker (palo) che poi arriva al 73' con Braaf. Nel finale accorcia Lapadula (83'). - (PRIMAPRESS)