L’ottava del Napoli. Batte il Torino 1-0 e guida ancora la serie A

Foto di Vincenzo Di Monda Il goal di Osimhen

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Ottava vittoria per il Napoli di Spalletti in serie A che batte 1-0 un coriaceo Torino, mai veramente pericoloso, ma comunque che ha fatto una buona prestazione di fronte ad un Napoli sfortunato in vari episodi ed anche sciupone. Al 26' Insigne si fa bloccare un rigore da Milinkovic-Savic.Nella ripresa prima annullato un gol a Di Lorenzo (57'),poi c'è il palo di Lozano (62'). Gran parata di Ospina su Brekalo (65') che al 70' spreca tutto da buona posizione. Nel finale ci pensa Osimhen a sbloccare il match con un imperioso stacco aereo che vale l'1-0 (81') dopo una giocata fantastica di Mertens. È il goal vittoria. - (PRIMAPRESS)