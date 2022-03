La maledizione dell’Italia ai Mondiali. Il Portogallo vince con la Turchia 3-1

(PRIMAPRESS) - PALERMO - L'Italia perde a Palermo con la Macedonia del Nord nella partita di qualificazione per i mondiali del Qatar. La nazionale incassa un goal sul recupero del 90º a fine partita ed è trajkovski a segnare la definitiva uscita per la seconda volta dell'undici azzurro. Chiellini a fine partita cerca di trovare le parole per la delusione: "In fondo si è giocato e ci sono state occasioni ma senza trovare la via giusta par la porta". E a guardare il tabellino dei tiri totali sono ben 32 quelli dell'Italia è solo 5 quelli della Macedonia ma i tiri in porta dei macedoni sono stati solo due di cui uno andato a segno.

Il Portogallo invece vince con la Turchia (3-1). E continua la sua corsa. - (PRIMAPRESS)