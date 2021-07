L’addio a Uefa 2020 di Leonardo Spinazzola. A saltare è stato il tendine d’Achille

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per Leonardo Spinazzola "Ci sono segni clinici di lesione al tendine d'Achille sinistro". Così la Federcalcio in merito alle condizioni del calciatore infortunatosi durante l'incontro di ieri Belgio-Italia (1-2). Il difensore della Roma potrebbe restare fuori combattimento per diversi mesi per la lesione del tendine che è quello che parte dal calcagno e sale sino al polpaccio. Ecco perchè abbiamo visto perdere completamente l'appoggio dell'arto del calciatore che è rimasto per alcuni minuti in piedi sulla sola gamba destra prima di essere adagiato a terra con l'aiuto dei compagni di squadra."La prima cosa importante è che ci dispiace per Spina", ha detto il Ct dell'Italia, Mancini. "Non si meritava questo infortunio. Stava giocando straordinariamente bene. Era anche uno dei migliori del torneo".Irritanti i fischi dei tifosi belgi durante l'incidente pensando fosse una simulazione da parte del calciatore. - (PRIMAPRESS)