Judo: Europei under 23, medaglia d’argento per uno strepitoso Biagio D’Angelo

Biagio D’Angelo ed Enrico Parlati

(PRIMAPRESS) - BUDAPEST - Medaglia d'argento per il napoletano Biagio D’Angelo in apertura dei campionati d’Europa under 23 nella Ludovika Arena a Budapest. Biagio D’Angelo è stato fermato nei 60 kg soltanto da un Malik Karmov in giornata di grazia. Biagio D’Angelo è arrivato in finale superando Maximilian Standke (Ger), Yuri Israelyan (Arm), Mihrac Akkus (Tur), Yehonatan Veksler (Isr), in finale è stato sconfitto da Malik Karmov (Rus). "Sono molto contento di questa medaglia - il commento di D'Angelo - è stata una gara impegnativa; con la consapevolezza di aver fatto una buona preparazione sono rimasto concentrato ed ho affrontato la gara, incontro per incontro, cosciente delle mie possibilità riuscendo a raggiungere un grande traguardo! È soltanto un punto di partenza! Voglio ringraziare prima di tutto Enrico Parlati, per avermi seguito durante tutto il percorso e tutti gli allenatori presenti oggi al mio fianco….la mia famiglia, che mi sostiene da sempre, il mio gruppo sportivo, le FIAMME ORO e il maestro Raffaele Parlati con tutta la Nippon Club Napoli. Infine voglio ringraziare chi non ha creduto in me nei momenti più bui, dandomi la carica per dimostrare chi sono". - (PRIMAPRESS)