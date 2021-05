Josè Mourinho sarà il nuovo mister della AS Roma. Prende il posto di Fonseca

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà José Mourinho a sostituire Paulo Fonseca sulla panchina della Roma per la prossima stagione. Lo 'special one' ha firmato con il club giallorosso un contratto triennale fino al 30 giugno 2024. Ad annunciarlo la società capitolina con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Il tecnico portoghese,protagonista dello storico 'triplete' dell'Inter nel 2010, è stato esonerato dal Tottenham a stagione in corso. - (PRIMAPRESS)