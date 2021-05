Ippica: presentato oggi l'88° CSIO di Roma. Il concorso internazionale con un monte premi da 800 mln

(PRIMAPRESS) - ROMA - La grande ippica torna sull’ovale verde di Piazza di Siena a Roma nel parco di Villa Borghese. E’ un ritorno dopo lo stop forzato dello scorso anno a causa della pandemia e per questo la presentazione di oggi tenuto dal presidente della Fise, Marco Di Paola insieme alla sindaca VirginiaRaggi, Vito Cozzoli (Presidente e AD di Sport e Salute S.p.A.), Giovanni Malagò (Presidente CONI) e Roberto Tavani, Delegato Sport della Presidenza Regione Lazio, ha avuto una particolare soddisfazione. Si tratta dell’88° edizione di questo concorso ippico (CSIO di Roma) internazionale che disporrà di un montepremi di 800 mila euro. L'evento - presentato oggi - ha in programma, oltre alle competizioni internazionali, anche gare nazionali per i giovani e i pony, ed ancora il torneo di polo Italia Polo Challenge. Annullati soltanto i tradizionali Caroselli militari, nel rispetto delle normative anti Covid-19. La manifestazione sarà ancora In assenza di pubblico e quindi di biglietteria, quindi non sono previste tribune ma in compenso ci sarà un’ampia copertura televisiva di Rai2 e RaiSport HD e lo streaming integrale delle gare. - (PRIMAPRESS)