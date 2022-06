Ippica: lo svizzero Martin Fuchs conquista il Gran Premio Frecciarossa-Marcinelli a Milano

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il cavaliere Martin Fuchs ritrova la leadership mondiale ritrovata. All’Ippodromo San Siro il numero 1 del ranking FEI si è aggiudicato il Gran Premio Frecciarossa - Trofeo Graziano Mancinelli (cat. a due manche - h 155 - 100.000 €), conclusivo e più atteso appuntamento della Frecciarossa Milano Jumping Cup 2022.

Il 29enne svizzero ci è riuscito con un doppio netto a conclusione di un appassionante seconda manche, nella quale con The Sinner nel fantastico tempo di 37”90 ha preceduto di 1”55 la fidanzata statunitense Paris Sellon, che era in sella a Remix.

Fuchs è rimasto con il fiato sospeso fino all’ultimo percorso, o almeno fino a quando il connazionale Steve Guerdat non ha commesso un errore fatale che l’ha costretto al settimo posto. - (PRIMAPRESS)