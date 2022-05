Ippica: l’irlandese “volante” Denis Lynch vince il Rolex GP Roma. Ottima prestazione di Piergiorgio Bucci

(PRIMAPRESS) - ROMA - È l'Irlanda a conquistare il trofeo Rolex Gran Premio Roma che ha chiuso l'89º CSIO Roma 2022 - Master d’Inzeo di Villa Borgese a Roma. Con i colori del quadrifoglio Denis Lynch, in sella a Brooklyn Heights, si è ripetuto a 14 anni di distanza dal suo precedente successo nella classica gara clou del concorso ippico romano, quando in sella a Lantinus salì sul podio più alto nel 2008. Nel secondo round del Gran Premio, al quale hanno partecipato i migliori tredici del primo percorso, Lynch è risultato ancora il più veloce tra i partecipanti esenti da errori (42”52). Il podio è stato completato dalla tedesca Jana Wargers, con Limbridge (43”19), e dal migliore degli italiani, Piergiorgio Bucci, con Cochello (45”78). Tra gli azzurri eccellente prestazione anche da parte di Emanuele Camilli, quinto con Chadellano PS (47”26). Lynch, 46 anni, ha vinto l’oro a squadre agli Europei 2017 a Goteborg. A titolo individuale si è classificato 9º ai WEG di Caen 2014.

Salgono a 5 le vittorie irlandesi nel Gran Premio romano: oltre alle due di Lynch, nell’albo d’oro ci sono anche John Lewis (1938), William Ringrose (1961) ed Eddie Macken (1978).

L’Irlanda chiude questa edizione dello CSIO romano con un eccellente bilancio: prima del successo di Lynch nel Rolex Gran Premio Roma, c’erano stati quelli di Darragh Kenny in due categorie a tempo. Premio n. 10 ROLEX GRAN PREMIO ROMA (h. 160 - 450.000 €): 1. Denis Lynch (Irl, Brooklyn Heights) 0/0 pen., 42”52; 2. Jana Wargers (Ger, Limbridge) 0/0, 43”19; 3. Piergiorgio Bucci (Cochello) 0/0, 45”78; 4. Nicola Philippaerts (Bel, Katanga V/H Dingeshof) 0/0, 46”57; 5. Emanuele Camilli (Chadellano PS) 0/0, 47”26. - (PRIMAPRESS)