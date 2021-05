Ippica: il tedesco David Will vince l’88ma edizione del Rolex Gran Premio di Piazza di Siena a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il tedesco David Will (33) ha vinto il Rolex Gran Premio Roma in Piazza di Siena in sella a C-Vier. Questa 88ma edizione ha visto le belle prestazioni delle amazzoni statunitensi Laura Kraut e Jessica Springsteen (figlia di "The Boss" Bruce Springsteen), seconda e terza nel Rolex Gp Roma, dietro al tedesco David Will, che ha ricevuto a fine gara la Lupa Capitolina dalla sindaca Virginia Raggi. Venerdì era stata la giovane Claricia Brinkop a sfiorare il gran colpo nella Coppa delle Nazioni, perdendo per qualche decimo di secondo il barrage che avrebbe potuto dare il successo alla Germania. Oggi, nella giornata finale, Piazza di Siena ha continuato a parlare al femminile con le strepitose prestazioni delle statunitensi Laura Kraut e Jessica Springsteen (figlia di "The Boss" Bruce Springsteen), seconda e terza nel Rolex Gp Roma, dietro al tedesco David Will, che ha ricevuto a fine gara la Lupa Capitolina dalla sindaca Virginia Raggi. - (PRIMAPRESS)