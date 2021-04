Ippica: il concorso di Piazza di Siena a Roma si prepara per la sua 88ma edizione a Villa Borghese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con un anno di stop per la pandemia, il concorso ippico CSIO di Roma Piazza di Siena riprende il suo cammino dal 26 al 30 maggio prossimi tagliando il traguardo delle 88 edizioni. Quella che si sta preparando si preannuncia come un’edizione speciale e non solo per la sistemazione del "verde" di Villa Borghese ma anche per Il livello tecnico dell’evento che conta amazzoni e cavalieri provenienti da cinque continenti.

Le iscrizioni si chiudono tra meno di un mese (6 maggio) ma sono già arrivate le conferme della Svezia, ultima vincitrice della Coppa delle nazioni nel 2019, e del Giappone che torna a Piazza di Siena dopo 21 anni. Quella di una squadra del Sol Levante nella Nations Cup di venerdì 28 maggio è una presenza ulteriormente significativa visto che il concorso romano rappresenta la prima opzione del tour europeo che i giapponesi affronteranno in preparazione ai Giochi Olimpici di Tokyo di agosto.