Ippica: Emanuele Gaudiano trionfatore del “Sei barriere Loro Piana” all’89º CSIO di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il clou della terza giornata dell’89º CSIO Roma 2022 - Master d’Inzeo si è conclusa con il Premio delle "Sei barriere Loro Piana". Emanuele Gaudiano, con Chalou, ha firmato la seconda vittoria di giornata e la terza assoluta per l’Italia in questa edizione del concorso ippico romano. Tutti e quindici i partecipanti hanno superato la prima serie di sei salti a h 160, per ridursi a sette dopo il secondo con ultimo ostacolo a h 180. Gaudiano è stato l’unico a restare indenne nella terza serie di quattro barriere con l’ultima a h 190.

Il 35enne lucano ha collezionato così il decimo successo in carriera nello CSIO romano, il secondo nella Sei Barriere dopo quello con Caspar nel 2015. «Ho preferito destinare un altro cavallo meno esperto a una delle altre gare di oggi, utilizzando la Sei Barriere per collaudare Chalou in vista del Rolex Gran Premio Roma di domani. Il test è stato decisamente positivo, in un tipo di gare che a me piace molto, e a questo punto sono particolarmente ottimista per domani».

Premio n. 9 SE1. Emanuele Gaudiano (Chalou) 0/0/0; 2. Roberto Previtali (Come On Semilly), Robin Muhr (Isr, Stawita PS), Steve Guerdat (Svi, Venard de Cerisy), Filippo Marco Bologni (Bernini GP) 0/0/4. - (PRIMAPRESS)