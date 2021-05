Internazionali tennis: Berrettini eliminato agli ottavi da Tsitsipas al Foro Italico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Finisce agli ottavi l'avventura di Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia che si stanno disputando al Foro Italico di Roma. Il. romano ha ceduto in due set, 7-6 6-2, al greco Stefanos Tsitsipas, che nei quarti di finale troverà il numero 1 al mondo e campione in carica del toreno Novak Djokovic. Oggi sulle tribune del Foro è tornato il pubblico, con il 25% di capienza. Questa sera, non prima delle 19, il match tra Lorenzo Sonego che, dopo aver battuto Mager al secondo turno, incontra Dominic Thiem, numero 4 del mondo e rientrato da poco nel circuito dopo una lunga pausa. - (PRIMAPRESS)