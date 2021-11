Inter-Napoli 3-2: partita emozionante e prima sconfitta dei partenopei in campionato

(PRIMAPRESS) - MILANO - E' arrivata la prima sconfitta del Napoli e giunge proprio con l'ex squadra di Luciano Spalletti. Un 3-2 più demerito del Napoli che merito dell'Inter. Infatti i partenopei soprattutto nel primo tempo, dopo essere andati in vantaggio, hanno lasciato il dominio del gioco in modo quasi incomprensibile ai nerazzurri e così, complice anche un po' di sfortuna, al primo tiro il pallone s'infrange su un braccio aperto di Koulibaly che praticamente ragala il rigore all'Inter. Ma andiamo con ordine: Napoli avanti con Zielinski dal limite(17'). Al 23' braccio di Koulibaly, Valeri prima non dà il penalty, poi va a vedere le immagini e decreta il rigore che Calhanoglu trasforma: 1-1 (25'). Ospina capitola anche sul colpo di testa di Perisic al 44'. Ma sul primo palo del Napoli non c'era nessuno dei partenopei a coprire. Nella ripresa, a segno anche Lautaro di destro in una ripartenza dopo l'ennesima azione goffa di un lento e spento Fabian Ruiz, probabilmente il peggiore del Napoli questa serea. Mertens entra (75') e segna (78') con un preciso tiro al set di Handanovic. Mario Rui sfiora il clamoroso pareggio al 91'. Poi Mertenz al '97 ha la palla del pari ma spara in alto di piatto quando avrebbe potuto tirare di collo pieno e segnare quasi a porta vuota. Alla fine l'Inter vince e si avvicina alla testa della classifica di Napoli e Milan a -4. Un passo indietro del Napoli che può recriminare molte assenze per Covid e soprattutto una bruttissima prestazione da chi non te lo aspetti, come ad esempio il capitano Lorenzo Insigne che vede poche palle e molte le sbaglia pure. - (PRIMAPRESS)