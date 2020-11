Il Verona piega l'Atalanta al Gewiss (2-0) con Veloso su rigore e raddoppio di Zaccagni

(PRIMAPRESS) - VERONA - Dall’impresa di Anfield contro il Liverpool alla sconfitta con il Verona. In pochi giorni l’Atalanta si è giocata la la sua migliore posizione perdendo due punti in 3 gare. E’ stata affondata 0-2 al Gewiss da un bel Verona. Ilicic spreca di sinistro al 18' (alto) un'occasione importante, impreciso dal limite anche Freuler. Al 34' Silvestri ferma in due tempi Gomez. Ripresa. Primo squillo Hellas con Veloso (traversa scheggiata), a ruota un super Silvestri ferma Zapata (due volte) e Dijmsiti. Ma il Verona risponde: testa Di Carmine fuori di un niente,al 62' Veloso fa 0-1 su rigore (fallo di Toloi su Zaccagni). All’83' contropiede e raddoppio Zaccagni - (PRIMAPRESS)