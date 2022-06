Il ritorno in Serie B del Palermo e lo sguardo al futuro per nuovi capitali

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Solo questa mattina all'alba si sono spenti i festeggiamenti per il ritorno del Palermo in serie B. I "rosanero" d Silvio Baldini hanno vinto con il Padova nei playoffClacson e fuochi d'artificio hanno salutato il ritorno del Palermo di Silvio Baldini in serie B, prevalendo contro il Padova nella finale dei playoff. Le esplosioni di gioi iniziate allo stadio Renzo Barbera sono poi continuate tutta la notte nella città. La nuova società costituita dall'imprenditore palermitano Dario Mirri insieme all'ex socio, l'italo-americano Tony Di Piazza, sono riusciti a confermare la promessa di quando hanno preso in mano la squadra. Che cosa accadrà di qui in poi è tutto da stabilire perchè occorreranno mezzi economici che al momento non ci sono e si guarda a ipotesi al momento solo nei pensieri del management come all'ex patron della Roma, James Pallotta.





