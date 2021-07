Il Piemonte verso la nomination di European Region of Sport 2022. Consegnata da Aces la targa della candidatura

(PRIMAPRESS) - TORINO - E’ stata ufficializzata questa mattina nella sede della Regione Piemonte la candidatura di “European Region of Sport 2022”, il riconoscimento di Aces Europe attribuito a città, comunità e regioni che si sono distinte per politiche di sport sociale ed inclusivo. Il Piemonte è stata la prima Regione italiana a candidarsi al titolo di “European Region of Sport”. La candidatura italiana segue quella dell’Andalusia per l’anno in corso.

La targa della candidatura è stata consegnata all’assessore regionale allo Sport e Politiche Giovanili, Fabrizio Ricca dal presidente di Aces Europe e Msp Italia, Gian Francesco Lupattelli.

“La Regione Piemonte - ha detto Ricca - auspica la nomination per coinvolgere direttamente i Comuni nella stesura di un nutrito calendario di eventi e manifestazioni sportive nel 2022”.

Nel corso della consegna della targa è stata anche presentata una bozza di progetto delle attività che caratterizzeranno Genova Capitale Europea dello Sport 2024 con l’obiettivo di vedere impegnate le regioni Piemonte e Liguria in una condivisione di esperienze per innalzare la qualità complessiva della vita sui loro territori. “Oggi abbiamo voluto creare un punto di contatto più sinergico tra la prima regione d’Italia ad essersi candidata al riconoscimento di European Region of Sport e Genova che invece sarà la Capitale Europea dello Sport 2024 - ha detto il presidente di Aces Europe Lupattelli anche nella sua qualità di Ambasciatore di Genova nel mondo - Il dialogo nel nome dello sport consentirà di trasferire know how ed esperienze con ricadute sul tessuto sociale delle due regioni”. - (PRIMAPRESS)