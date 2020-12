Il numero 27 che fa paura al Coni con la sospensione del Cio per la violazione dell’autonomia sportiva

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le ombre allungate già da mesi sul Coni che potrebbe incappare in una sospensione da parte del Cio assumono dimensioni preoccupanti perché si avvicina la data del 27 gennaio 2021 quando a Losanna si riunirà il direttivo del Comitato olimpico internazionale (Cio). In quella data potrebbe scattare la sospensione del Coni. Il motivo si basa sulla violazione dell’articolo 27 della Carta Olimpica, che in pratica significa il mancato rispetto dell’autonomia sportiva compromessa dalla riforma dello sport presentata dall’Italia. Il Presidente del Cio, Thomas Bach aveva avuto assicurazioni dal premier Conte che si sarebbe intervenuti per non incappare nella violazione. Ma da allora non è arrivato nessun segnale e nessuna modifica ad una riforma bollata dall’ex presidente del Coni, Gianni Petrucci come “occupazione dello sport, non di riforma”. Tutti i comitati nazionali devono essere indipendenti e il Cio teme che sia messa in discussione l’autonomia del Comitato olimpico nazionale italiano. Il presidente del Coni, Giovanni Malagó ha rappresentato a Conte la necessità di una risposta che al momento non è arrivata. - (PRIMAPRESS)