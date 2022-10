Il Napoli vince l'ottava di fila, segna 4 gol in trasferta alla Cremonese e resta in vetta da solo

(PRIMAPRESS) - CREMONA - Continua la cavalcata degli uomini di Spalletti in campionato di sierie A e da stasera il Napoli è solo in vetta alla classifica. Allo 'Zini' il Napoli batte la Cremonese 1-4, non sensa difficoltà, merito dei lombardi che giocano in modo astuto e veemente. Inizi il match e subito incursione e botta di Rrahmani sulla traversa (2'), al 9' legno anche per Zanimacchia ma c'era fuorigioco. Un fallo di Bianchetti su Kvaratskhelia porta gli ospiti sul dischetto: Politano mette a segno. Ripresa. Radu ferma Raspadori e poi Anguissa. Gol sbagliato, gol subito: al 47'un tiro di Ascacibar diventa un assist per Dessers che firma il pari. A ruota ancora pericoloso l'ex Feyenoord. Entra Simeone che firma l'1-2 (76') di testa su assist di Mario Rui, Lozano segna il tris (93'), c'è gloria anche per Oliveira che segna il 4-1. Una nota di merito al solito Kvaratskhelia che si procura il rigore dello 0-1 ed è l'autore simbolico del terzo gol di Lozano che non deve fare altro che mettere dentro a porta vuota.

IL TABELLINO

CREMONESE-NAPOLI 1-4

Cremonese (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri (27' st Buonaiuto); Ascacibar (35' st Ciofani), Meité; Quagliata, Felix (17' st Escalante), Zanimacchia (1' st Okereke); Dessers (27' st Aiwu).

A disp.: Carnesecchi, Saro, Vasquez, Pickel, Baez, Acella, Ndiaye, Milanese. All.: Alvini

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani (37' st Ostigard), Kim, Mario Rui (37' st Olivera); Anguissa, Lobotka, Ndombele (12' st Simeone); Politano (27' st Lozano), Raspadori (27' st Zielinski), Kvaratskhelia.

A disp.: Marfella, Sirigu, Jesus, Zanoli, Zedadka, Demme, Gaetano, Elmas, Zerbin. All.: Spalletti

Arbitro: Abisso

Marcatori: 26' rig. Politnao (N), 2' st Dessers (C), 31' st Simeone (N), 48' st Lozano (N), 50' st Olivera (N)

Ammoniti: Zanimacchia (C)

Espulsi: - - (PRIMAPRESS)