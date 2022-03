Il Napoli vince in rimonta 2-1 contro l'Udinese con doppietta di Osimhen

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Spinto da Osimhen (doppietta), il Napoli vince in rimonta con l'Udinese al Maradona (2-1) e sale per ora in vetta con il Milan che questa sera giocherà a Cagliari. Beto murato e poi sprecone da posizione invitante,azzurri minacciosi con i colpi di testa di Koulibaly e Insigne. Al 24' friulani avanti con Deulofeu:preciso destro dal limite. Poi tre super parate:Ospina vola su Marì,Silvestri nega il pari a Insigne e F.Ruiz.Bel 1° tempo Osimhen show nella ripresa: capocciata vincente al 52',stoccata in area al 63' e Udinese ribaltata. Silvestri dice no a Mertens e all'83' salva su Mario Rui.



Napoli-Udinese 2-1

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ruiz 1' st Mertens); Politano (26' st Zielinski), Osimhen, Insigne (43' st Elmas).



Allenatore: Spalletti Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì , Zeegelaar; Molina (31' st Soppy), Pereyra (43' st Jajalo), Walace, Makengo (31' st Samardzic), Udogie; Deulofeu, Beto (23' st Pussetto). Allenatore: Cioffi Arbitro: Fourneau Marcatori: 22' Deulofeu (U), 7' st e 18' st Osimhen (N) Ammoniti: Zeegelaar (U), Udogie (U), Rrahmani (N), Osimhen (N) Espulsi: Marí (U) - (PRIMAPRESS)