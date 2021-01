Il Napoli travolge la Fiorentina 6-0

foto di Vincenzo Di Monda Demme esulta dopo il goal del 2-0

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Al Diego Armando Maradona nell'anticipo della 18esima giornata di serie A un Napoli spietato travolge la Fiorentina con un netto 6-0. Primo tempo "stellare" dei ragazzi di Rino Gattuso che al primo tiro in porta vanno a segno con il capitano Lorenzo Insigne servito da Andrea Petagna a margine dell'area piccola, dopo una straordinaria discesa di Lozano. Viola tre volte vicinissimi al pari (due con Biraghi,beffato dalla traversa, più Ribery fermato da Ospina),poi crollano di schianto: Demme fa centro in scivolata (36').Lozano fredda Dragowski in uscita (38'),Zielinski timbra dal limite (45') Ripresa. Koulibaly salva sulla linea su Vlahovic,poi il Napoli ne fa altri due: rigore Insigne (71'),6-0 Politano (89'). - (PRIMAPRESS)