Il Napoli sbanca San Siro e batte il MIlan 1-0

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Napoli batte il Milan in trasferta e dopo due sconfitte consecutive si ripropone per la lotta allo scudetto. I partenopei agganciano i rossoneri proprio al secondo posto. Risolve sutto Elmas con un colpo di testa al '4 minuto del primo tempo su assist di Zielinski. La reazione del Milan di Pioli ha portato a un paio di conclusioni di Ibrahimovic e Messias e alla rete annullata a Kessiè per fuorigioco di Giroud al 90'. Inter campione d'inverno. - (PRIMAPRESS)