Il Napoli sbanca l'Olimpico e torna in vetta alla classifica: Lazio-Napoli 1-2

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un Napoli indiomito batte 1-2 la Lazio all'Olimpico e torna in vetta alla classifica di serie A in coabitazione con il Milan che domenica prossima è atteso proprio al Diego Aremando Maradona. Nel primo tempo occasioni da una parte e dall'altra. Ma il primo a trovari a tu per tu con Strakosha è Osimhen che spreca di lato. Azioni interessanti anche per la Lazio vicina al goal con Immobile. Fioccano i tiri su entrambi i fronti.Rrahmani di testa vicino al gol. Strakosha si oppone anche a Zielinski. Ma la partita si decide tutta nel secondo tempo. .Buona Lazio ma Napoli spietato: Insigne da fuori fa secco Strakosha (62'). Il Var annulla il suo raddoppio per fuorigioco, poi Pedro pesca il pari (62') ma Fabian Ruiz la decide (94').



IL TABELLINO

Lazio-Napoli 1-2

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric 6 (39' st Acerbi), Radu 6 (26' st Hysaj); Milinkovic-Savic, Leiva 6 (39' st Basic), Luis Alberto; Felipe Anderson 5,5 (20' st Pedro), Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Sarri

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme 6 (36' st Lobotka), Ruiz; Politano 6 (36' st Ounas), Zielinski 5,5 (12' st Elmas), Insigne 6,5 (45'+5 st Juan Jesus); Osimhen.

Allenatore: Spalletti

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 17' st Insigne (N), 43' st Pedro (L), 45'+4 st Ruiz (N)

Ammoniti: Radu (L), Immobile (L), Zaccagni (L), Mario Rui (N), Fabian Ruiz (N)

Espulsi: - (PRIMAPRESS)