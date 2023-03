Il Napoli riprende la marcia per lo scudetto. 2-0 all’Atalanta

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Dopo lo stop con la Lazio il Napoli riprende alla grande la corsa verso lo scudetto. I partenopei fanno la gara fin dalle prime battute. Politano e Kvaratskhelia impegnano Musso, che poi è molto reattivo sul colpo di testa di Osimhen e il successivo tiro di Politano. La ripresa si apre con la spettacolare rovesciata di Osimhen, centrale. Al 60' Kvaratskhelia riceve dal nigeriano, ubriaca la difesa e insacca.Reazione orobica: Gollini goffo su Muriel, poi bravo sulla zuccata di Zapata. Il colpo di testa vincente lo trova Rrahmani (77') su corner che segna il 2-0. Atalanta annichilita è mai in partita con un Napoli che per 94 minuti ha dominato in lungo e largo la squadra di Gasperini. - (PRIMAPRESS)