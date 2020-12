Il Napoli riduce la distanza in classifica con la Juve con 4 reti al Crotone ancora a secco di vittorie

(PRIMAPRESS) - CROTONE - Dopo la Roma, la squadra di Gattuso batte anche il Crotone e aggancia nuovamente la Juve al terzo posto in classifica. Ad aprire le marcature è Insigne: destro a giro che non lascia scampo a Cordaz. Nella ripresa l’espulsione di Petriccione indirizza in maniera definitiva la gara: segna Lozano il raddoppio e nel finale arrivano anche i gol di Demme e Petagna. Napoli terzo a pari punti con la Juve. Crotone ancora senza vittorie in campionato. - (PRIMAPRESS)